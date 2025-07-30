﻿Артем Туров: «Проект «Герои СВОего времени. Смоленск» вызывал большой интерес среди участников и ветеранов спецоперации

Проект «Герои СВОего времени. Смоленск» вызывал большой интерес среди участников и ветеранов спецоперации. Для участия в проекте и прохождения отборочных этапов зарегистрировались более 270 человек. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, член Общественного совета программы Артем Туров.

Он уточнил, что в списки для зачисления на программу вошли 13 человек, которые станут курсантами образовательных модулей и приступят к изучению специализированной образовательной программы.

«Затем пройдут стажировки в органах власти всех уровней, в учреждениях и ведущих предприятиях Смоленщины. Кроме того, каждый участник получит опытного наставника-профессионала, который поможет разобраться в особенностях работы в выбранной сфере и поделится собственным опытом и знаниями. Еще 13 человек находятся в «резерве» — это действующие военнослужащие, которые будут зачислены на программу после окончания службы», — уточнил Артем Туров.

Напомним, старт образовательной кадровой программе для участников и ветеранов СВО в Смоленской области дал губернатор Василий Анохин. Он же возглавил Общественный совет программы. Цель – подготовка высококвалифицированных управленцев из числа участников СВО. Региональная программа является аналогом федерального проекта «Время героев», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.