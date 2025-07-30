﻿В рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом в Смоленской области проходит Неделя профилактики болезней печени

Смоленская область присоединилась к Всемирной Неделе профилактики заболеваний печени, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с гепатитом, который ежегодно отмечается 28 июля по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Гепатит — это воспаление печени, которое может привести к серьёзным осложнениям, включая цирроз и рак. Особенно опасны хронические формы гепатитов В и С, передающиеся через кровь и половые контакты.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в 2024 году в Смоленской области зарегистрировано 4 704 случая хроническихвирусных гепатитов. Уровень заболеваемости в регионе остаётся на 24% ниже общероссийского. Первично выявленный гепатит был диагностирован у 423 жителей области, что также ниже федерального показателя на 20,8%.

Наиболее опасными считаются вирусные гепатиты В и С, которые могут приводить к хроническим поражениям печени, циррозу и онкологии. Вирусы гепатитов A и E чаще вызывают острые формы заболевания и, как правило, заканчиваются выздоровлением. Вакцинация является самым эффективным методом профилактики гепатитов A и B. К сожалению, вакцины от гепатита С пока не существует, и основными мерами защиты остаются здоровый образ жизни и соблюдение санитарных норм.

Гепатиты B и C передаются преимущественно через кровь и половой контакт, гепатиты A и E — чаще через заражённую воду и продукты питания. Пик заболеваемости приходится на возраст 35–49 лет, что связано с повышенным риском развития осложнений в старшем возрасте.

Медики призывают жителей региона заботиться о здоровье: проходить регулярные обследования, отказаться от вредных привычек, соблюдать гигиену и избегать рискового поведения. Эти простые, но важные меры помогут сохранить здоровье и предотвратить тяжёлые последствия заболевания.