﻿Участники СВО из Смоленской области борются за звание лучших профессионалов на чемпионате «Абилимпикс»

С 25 по 29 июля в Казани проходит первый Национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди участников специальной военной операции. Мероприятие объединяет более 400 человек – это участники, эксперты и сопровождающие. По итогам будут отобраны 75 финалистов, которые продемонстрируют свои навыки в финале Национального чемпионата в октябре в Москве.

Чемпионат проводится в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина. Организаторы – Минпросвещения России и Правительство Республики Татарстан при поддержке Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

В рамках церемонии открытия приветствие участникам направил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Он подчеркнул, что система поддержки участников и ветеранов боевых действий с ограничением по здоровью развивается, наполняется содержательными и востребованными планами и инициативами, учитывает конкретные жизненные ситуации.

«И на этом направлении такой масштабный, перспективный проект, призванный помочь нашим героям реализовать свои таланты и способности, содействовать профессиональному росту, получить новые знания и компетенции, занимает достойное место. Убежден, что в ходе соревновательной и деловой программы конкурсанты проявят себя в реальных делах и начинаниях, своими успехами и достижениями вдохновят фронтовых товарищей. И конечно, рассчитываю, что чемпионат, стартующий в год 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества, завоюет широкое общественное признание, станет традиционным», – заявил глава государства.

В числе участников отборочного этапа – смоляне. Ветераны СВО представят Смоленскую область по 4 компетенциям: поварское дело, ремонт и обслуживание автомобилей, электромонтаж, оператор беспилотных летательных аппаратов.

«Мы гордимся нашими бойцами, которые не только проявили мужество и отвагу в зоне специальной военной операции, но и готовы продемонстрировать свои профессиональные достижения. Участие в «Абилимпиксе» – это еще одна возможность для наших ветеранов раскрыть свой потенциал, обрести новую мотивацию и показать, что их опыт и навыки ценны и востребованы в мирной жизни», – отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

ФОТО: Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО