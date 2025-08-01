Жителям Смоленской области предложат оценить качество образовательных услуг

В Смоленской области продолжается работа по оценке качества услуг бюджетных организаций. В ближайшее время с телефона 8 (4812) 22-11-12 начнут поступать звонки родителям школьников и студентам колледжей. Специалисты будут задавать вопросы, касающиеся качества образования в Смоленской области. От искренности и открытости смолян во многом зависит, насколько эффективным будет этот опрос, и, как следствие, принимаемые решения.

Напомним, с середины июня операторы единого контакт-центра Правительства Смоленской области проводят опросы граждан, посетивших врача в областных медицинских учреждениях здравоохранения. Более 10 тысяч смолян уже оценили оказанные услуги. Собранные данные позволяют анализировать текущую ситуацию и принимать меры для повышения эффективности работы медицинских учреждений.

«Каждый отзыв важен. Мнение пациентов необходимо, чтобы проанализировать текущую ситуацию и спланировать работу для совершенствования качества обслуживания населения, устранения замечаний, недочетов. Важно, чтобы каждый житель региона получал качественную медицинскую помощь, и в этой работе первостепенное значение играет система обратной связи с населением», – отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.