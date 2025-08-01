Чемпионом стал итальянский бракк

В минувшую субботу в нашем городе прошла выставка собак. Более ста претендентов от малышей-тоев до великанов сенбернаров соревновались за звание лучшего.

– Выставки собак проводятся для оценки соответствия собак стандартам породы, выявления лучших представителей и дальнейшего разведения. Они также служат площадкой для общения заводчиков, обмена опытом и рекламы питомников. Для владельцев участие в выставках – это возможность получить оценку для родословной, титулы, сравнить своего питомца с другими, найти единомышленников и друзей, – говорит председатель Сафоновского клуба собаководства, выступившего организатором мероприятия, Татьяна Рыжикова.

Вначале прошли монопородные выставки кинг чарльз спаниеля и американского кокер спаниеля. Затем стартовала основная часть «показа». В ней приняли участие представители как распространенных пород: доберман, ротвейлер, корги, бигль, – так и весьма редких: бельгийская овчарка тервюрен, американский булли, ксолоитцкуинтли.

Были на выставке и собаки Сафоновского клуба собаководства. Все они получили высокие оценки. Лучшими представителями породы признаны длинношерстная немецкая овчарка и сенбернар. Еще одна длинношерстная немецкая овчарка заняла третье место среди всех щенков до трех месяцев. Доберман Холли стал бронзовым призером выставки.