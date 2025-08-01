﻿Директор Смоленской АЭС Иван Сидоров возглавил Совет руководителей предприятий Десногорска

На очередном заседании Совета руководителей предприятий Десногорска новым председателем общественной организации единогласно избран директор Смоленской АЭС Иван Сидоров.
На встрече подвели итоги реализации социально значимых проектов в первом полугодии 2025 года. По словам заместителя председателя, директора АО «Атомтранс» Михаила Лосенко, общими усилиями выполнены все намеченные мероприятия, в том числе патриотической и экологической направленности, а также шефство над памятными местами и обелисками в округе Десногорска.
«Продолжаем реализацию масштабного проекта на мемориальном комплексе «Курган Славы», который является не только предметом особой гордости горожан, но и важнейшим связующим звеном между поколениями, — отметил Михаил Лосенко. – Сейчас в музее Великой Отечественной войны под открытым небом уже 51 экспонат. В ближайшие месяцы будет установлен новые памятник героям, скульптура поисковика, смонтированы композиции «Затухающие звезды» и «Затухающая свеча», пополнена коллекция техники. Также запланированы создание второго щита «Бессмертный полк», роспись часовни святого Георгия Победоносца и монтаж вертолета Ми-8. Для удобства посетителей появятся схема расположения объектов и электронный киоск».
«Совет руководителей – значимая площадка для совместной работы предприятий, администрации Десногорска и общественности, ориентированной на улучшение качества жизни в городе, – отметил Иван Сидоров. – По конкретным результатам видно, что организация работает эффективно, все больше укрепляет партнерство. В год 80-летия Великой Победы и 80-летия атомной промышленности сделано многое, но главные задачи впереди».
В первом полугодии 2025 года при поддержке Смоленской АЭС уже реализован ряд значимых проектов: развитие мемориального комплекса «Курган Славы», восстановление трех обелисков в округе Десногорска. Провели праздничные мероприятия и концерты к юбилейным датам, оказана помощь храму «Всех скорбящих Радость», организован отдых ветеранов в санатории «Лесная поляна», детский футбольный клуб «Энергия» г. Десногорска будет обеспечен новой формой и мячами. Идет подготовка к асфальтированию дороги в 5-м микрорайоне – проект, инициированный по просьбам жителей. Также в ближайшее время начнутся работы по восстановлению мурала с гербом на въезде в город.
По словам председателя Совета руководителей, в ближайшие два месяца Десногорск ждет целая серия культурных и спортивных мероприятий. В День физкультурника планируется грандиозный праздник с участием футбольного клуба звезд эстрады России «Старко» и знаменитого фигуриста Ильи Авербуха. Также состоится инклюзивный фестиваль «Паруса духа».
«Сейчас на повестке дня – капитальный ремонт трех дворовых территорий по программе «Формирование комфортной городской среды» и ремонт ливневой канализации в рамках соглашения Росатома и правительства Смоленской области, — отметил глава Десногорска Анатолий Терлецкий. – Уже завершили реконструкцию общественной зоны в 1-м микрорайоне, демонтаж бывшей школы №5, установили две детские площадки, добавили освещения на пешеходных маршрутах, отремонтировали участок дороги от Поклонного креста до ТЦ «Галактика». Тесное взаимодействие делает наши проекты благоустройства по-настоящему значимыми».
В сентябре Десногорск отпразднует День города и примет форум федерального масштаба – будет торжественно закрыт марафон отраслевых мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы.
«Особое внимание необходимо уделить благоустройству города, установке дополнительного уличного освещения и наведению порядка на общественных территориях: на дорогах, во дворах и парках, – подчеркнул Иван Сидоров. – Недавно в таком субботнике приняли участие руководители атомной станции, администрации Десногорска и муниципальных учреждений. Общими усилиями мы сделаем наш город еще более ухоженным и ярким, создадим достойные условия для проведения всех запланированных праздничных мероприятий».
Предприятия атомной промышленности, в том числе и Смоленская АЭС, — организации высокой социальной эффективности, вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие регионов через налоги, социальные инвестиции и благотворительность. Особое внимание уделяют учреждениям здравоохранения, образования, культуры и спорта, поддерживает проекты, направленные на охрану окружающей среды, развитие инфраструктуры территорий расположения, профессиональное и творческое развитие молодежи.
Справочно:
Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.
Управление коммуникаций Смоленской АЭС
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