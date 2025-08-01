﻿Единый каталог услуг: незаменимый инструмент для развития бизнеса на платформе «Мой экспорт»

В условиях стремительной цифровизации российским компаниям необходимы современные и эффективные инструменты для получения услуг и мер поддержки. Единый каталог услуг (ЕКУ) на государственной платформе «Мой экспорт» Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ) стал именно таким решением — технологичным, удобным и доступным ресурсом, который предоставляет экспортерам и импортерам актуальную информацию и широкий спектр возможностей для развития своего бизнеса.

Презентация ЕКУ состоялась 10 апреля 2024 года в рамках деловой сессии «Как цифровизация меняет экспорт» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. За это время количество услуг и мер поддержки в каталоге выросло на 75%, превысив 640.

За первый год работы ЕКУ зарекомендовал себя как незаменимый помощник для российских компаний, предлагая услуги и меры поддержки от 115 федеральных и региональных органов власти, институтов развития и финансовых организаций, а также от более 700 партнеров. По сравнению с июлем 2024 года число посетителей ЕКУ в июле 2025 года увеличилось на 80% — до более 90 тысяч.

Доступ к ЕКУ открыт всем пользователям без необходимости регистрации. Одним из ключевых преимуществ ЕКУ является возможность предоставления персонализированного набора услуг для пользователей в авторизованной зоне, что помогает пользователям уменьшить время поиска необходимых услуг и мер поддержки. Расширенная система фильтрации позволяет находить наиболее подходящие решения с учетом региона, отрасли, отнесения к МСП и других параметров.

В целях упрощения клиентского пути РЭЦ работает над постоянным улучшением интерфейса и расширением функционала, что делает взаимодействие с сервисом максимально удобным и эффективным для пользователей. Этой весной было выпущено обновление, которое значительно расширило возможности пользователей. К примеру, обновлен блок фильтров и добавлен тумблер «Учитывать параметры моей компании» для авторизованных пользователей, с помощью которого можно включать и отключать фильтры, соответствующие параметрам данных пользователей. Помимо этого, внедрено облако тегов, отражающих типичные запросы экспортеров. Ещё больше доработок вы найдете в самом каталоге.