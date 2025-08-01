﻿Начался приём заявок на конкурс «Туда, где семья»



16 июля 2025 года стартовал конкурс Фонда Тимченко «Туда, где семья», направленный на выявление эффективных технологий работы с семьями с детьми в кризисе на малых территориях.

Больше половины населения России проживает в малых городах и сёлах, в которых система поддержки людей, оказавшихся в непростой ситуации, пока развита недостаточно хорошо. Не получив своевременную помощь, семья оказывается в кризисе. Это приводит к тому, что у детей появляется риск разлучиться с родителями.

Избежать этого помогут люди, которые находятся рядом, — ближайшее окружение. Родственники, соседи, учителя и сотрудники профильных организаций могут вовремя заметить проблему, поддержать, пригласить специалистов, чтобы сохранить семью и преодолеть кризис.

В конкурсе «Туда, где семья» будут поддержаны проекты, реализуемые на территориях с населением до 200 тыс. человек, которые помогают семьям с детьми, вовлекая при этом ресурсы местного сообщества.

Стать участниками конкурса могут некоммерческие организации, зарегистрированные на территории РФ, государственные и муниципальные учреждения, уставные цели и виды деятельности которых соответствуют целям и задачам конкурса:

организации социального обслуживания семей и детей;

организации для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей;

образовательные организации;

некоммерческие общественные организации, благотворительные фонды, автономные некоммерческие организации;

другие некоммерческие организации.

Можно подать заявку в одной из номинации:

Там, где мы есть

Для проектов, уже действующих на малой территории не менее одного года и планирующих реализовывать проект на этой же территории.

Туда, где нас ждут

Для проектов, действующих не менее трёх лет в больших городах или на малых территориях, но планирующих перенос своего опыта на другие малые территории.

Конкурс проводится на территории восьми федеральных округов: Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского, Сибирского, Северо-Западного, Южного, Уральского и Дальневосточного.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 16 июля по 10 сентября 2025 года через онлайн-систему.

Организации-победители получат финансовую поддержку до 2 млн руб., экспертную и методическую поддержку, возможность обучения и обмена опытом, а также участие в мероприятиях Фонда.

Одна организация может подать только одну заявку. Срок реализации проектов-победителей – не более 18 месяцев.

Фото Ирины Куропаткиной