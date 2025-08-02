Делегация сафоновских педагогов вернулась из «Артека»

Сотрудники 7-й и 9-й школ нашего города успешно завершили обучение по программе повышения квалификации «Высшая школа педагогики и воспитания».

Почти 120 педагогов и советников со всей России на протяжении недели на базе МДЦ «Артек» слушали лекции, участвовали в мастер-классах, интенсивах, тематических занятиях.

Помимо учебы и практики делегаты посещали интересные экскурсии, напитывались солнечной атмосферой «Артека» и идеями на весь предстоящий учебный год. Сафоновцы вернулись домой заряженные позитивом и энергией, с массой новых задумок, которые планируют реализовать в учебном процессе!

Текст и фото https://vk.com/safonovo_official?from=groups