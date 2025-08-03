Коллектив Вячеслава Журикова

Среди тех, кто отмечает сегодня свой профессиональный праздник – коллектив второго эксплуатационного участка дистанции пути во главе с начальником Вячеславом Журиковым.

Одна из его прямых обязанностей – обеспечение безопасности движения поездов. При проведении работ важно соблюдение требований охраны труда, включая наличие спецодежды со светоотражающими элементами, ежедневное проведение инструктажей по технике безопасности, ограждение места производства работ.

Под руководством Вячеслава Журикова набираются опыта дорожные мастера Виталий Серёгин, Владимир Мигурин, Алексей Быков, бригадиры пути Виктор Кузнецов, Александр Шеманков, Василий Кирюшкин. Каждый в коллективе готов прийти на помощь коллегам, подсказать решение производственных процессов. Иначе в нашем деле нельзя, ведь на них возложена обязанность по обеспечению безопасности пассажиров движущихся поездов, бесперебойной перевозке грузов.

Фото Сергея Токарева