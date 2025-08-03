С Днём железнодорожника!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником —

Днем железнодорожника! Ваша профессия является одной из важнейших и значимых в жизни каждого жителя нашей страны.

Железнодорожная отрасль – это сложная система, объединяющая тысячи специалистов различных профессий, начиная от простых рабочих и заканчивая опытными машинистами. Ваш ежедневный нелёгкий труд обеспечивает стабильную работу всей транспортной системы, позволяет тысячам пассажиров ежедневно добираться до мест назначения быстро и комфортно.

Своим ежедневным трудом вы обеспечиваете бесперебойное функционирование всех звеньев железнодорожного комплекса и приумножаете замечательные профессиональные традиции!

Спасибо за ваш ответственный подход к работе, профессионализм и преданность делу! Желаем крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, новых профессиональных достижений! Пусть каждый рабочий день приносит удовлетворение результатами труда.

Александр ЦАРЕВ, Глава МО «Сафоновский муниципальный округ»;

Анна ЗАХАРОВА, председатель Сафоновского окружного Совета депутатов

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