Губернатор Василий Ангохин рассказал о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году

Пока школьники и студенты отдыхают и набираются сил, в учреждениях образования идет большая работа по подготовке к новому учебному году. 1 сентября в регионе откроются более 700 учебных заведений – школы, детские сады, колледжи. Более 60% из них уже посетила комиссия по приемке образовательных учреждений, в некоторых еще продолжается ремонт.

В зданиях проводятся ремонтные работы различного уровня сложности. Капитальный ремонт в этом году выполним в 10 школах региона. Уже закончены работы в Агибаловской школе Холм-Жирковского округа. В остальных еще трудятся строители.

Продолжается ремонт учебного корпуса Смоленского базового медицинского колледжа им. К.С. Константиновой, общежития Смоленской академии профессионального образования на ул. Шевченко и Смоленской академии градостроительства и архитектуры на ул. Тенишевой.

– Комиссия побывает во всех учреждениях. В первую очередь специалисты обращают внимание на вопросы пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а также на соблюдение санитарных норм, состояние материально-технической базы, пищеблоков. Приемка образовательных учреждений завершится в середине августа, – сообщил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.