Губернатор Василий Анохин поделился впечатлением о фестивале исторической реконструкции в Гнёздове

XIII Международный фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры «Гнёздово-2025» объединил 550 участников из 37 регионов России. За два дня фестиваль на территории музея-заповедника «Гнёздово» в Смоленском округе посетили свыше пяти тысяч гостей из регионов нашей страны и Беларуси.

Традиционно зрители смогли погрузиться в атмосферу Древней Руси: увидели захватывающие показательные выступления воинов, попробовали хлеб, приготовленный по старинному рецепту, посетили мастер-классы по различным ремёслам.

Гнёздово — это не просто место с богатой историей, но и один из крупнейших археологических комплексов в России и Европе. На протяжении многих лет ученые изучают торгово-ремесленный центр на пути «из варяг в греки». Найденные здесь артефакты уникальны.

– За несколько лет фестиваль стал визитной карточкой летних мероприятий нашей области. В этом году выполнили на территории музея большие работы по благоустройству: отремонтировали лекторий, обустроили инженерную инфраструктуру, установили современные системы безопасности. Также созданы новые зоны отдыха, включая территорию для проведения мастер-классов, палаточный лагерь, здание музея, кассовый павильон, зоны отдыха, детскую площадку и игровое оборудование. На эти цели направили более 80 млн рублей. Работы будут продолжены, осенью приступим к следующему этапу обновления, – сообщил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.