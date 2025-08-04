﻿Александра Родионова: Ветераны СВО искренне послужат Родине и усилят команду региона

Участники программы «Герои СВОего времени. Смоленск» смогут усилить управленческую команду региона. Такое мнение выразила финалист федеральной программы «Время героев», директор департамента реагирования в ЧС и реализации проекта МЫВМЕСТЕ Добро.рф Александра Родионова.

Она подчеркнула, что программа очень важна, потому что в каждом регионе есть ребята, которые пошли защищать Родину.

«Они готовы жертвовать здоровьем и жизнью ради того, чтобы отстоять наши границы. Это истинный патриотизм! И вот эти же ребята с таким же духом и рвением будут служить Родине и дальше. Программа получится, очень важно её продолжать, очень важно находиться с ребятами рядом – они действительно искренне послужат Родине и усилят команду региона», — сказала Александра Родионова.

Напомним, ранее стали известны участники основного этапа программы «Герои СВОего времени. Смоленск». 13 участников, прошедших конкурсный отбор, начнут очное обучение уже осенью. Еще 13 – после возвращения из зоны проведения спецоперации.

Старт образовательной кадровой программе для участников и ветеранов СВО в Смоленской области дал губернатор Василий Анохин. Он же возглавил Общественный совет программы. Цель – подготовка высококвалифицированных управленцев из числа участников СВО.

Смоленская кадровая программа – аналог федерального проекта «Время героев», реализацию которой инициировал Президент России Владимир Путин.