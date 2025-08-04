﻿Михаил Артеменков: Уверен, что программа «Герои СВОего времени. Смоленск» станет отличным фундаментом для дальнейшего развития наших героев

Освоение дисциплин в рамках программы «Герои СВОего времени. Смоленск» станет отличным фундаментом для дальнейшего развития наших героев. Об этом сообщил ректор Смоленского государственного университета Михаил Артеменков.

Он принял участие в заседании Общественного совета по реализации программы «Герои СВОего времени. Смоленск».

«Уверен, что освоение таких дисциплин, как экономика, управление, право, история Отечества, а также стажировки в органах власти и на ведущих предприятиях региона станет отличным фундаментом для дальнейшего развития наших героев», — сказал Михаил Артеменков.

Напомним, старт образовательной кадровой программе для участников и ветеранов СВО в Смоленской области дал губернатор Василий Анохин. Он же возглавил Общественный совет программы. Цель – подготовка высококвалифицированных управленцев из числа участников СВО.

Смоленская кадровая программа – аналог федерального проекта «Время героев», реализацию которой инициировал Президент России Владимир Путин.