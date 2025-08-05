Мой город, ты цветущий сад!

Сафоновцы наверняка заметили перемены в облике своего города. Некоторые остановки и машины общественного транспорта получили новое фирменное оформление, а на фасаде пятиэтажки по улице Советской появилась картина высотой с дом.

Эти и другие преобразования стали возможны благодаря реализации социально значимого проекта Сафоновского историко-краеведческого музея «Особая порода. Лаборатория смыслов шахтёрского города», который в начале этого года получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Недавно в Центральной районной биб-

лиотеке подвели итоги этой масштабной работы.

Отправной точкой для команды проекта стала культурно-историческая безликость города, возникшего на месте рабочего посёлка в 1952 году. Активисты предложили по-новому взглянуть на историю Сафонова, найти новые смыслы забытого прошлого, чтобы город стал местом силы, культурных и творческих инициатив. Через дискуссии, лекции, театрализованные занятия, конкурсы эскизов настенной живописи и песенных текстов о любимом городе жители получили возможность стать участниками общего дела, создать условия для сохранения и развития культурно-исторического наследия своей малой родины.

– Когда мы начинали проект, сами до конца не понимали, к чему придём, – говорит научный руководитель проекта, краевед, главный редактор журнала «Край Смоленский» Юрий Шорин. – Для начала надо было сформулировать культурный код сафоновского края. Он нашел выражение как в знаковых исторических персонажах – таких, как меценат Иван Барышников, театральный деятель Василий Сахновский, маршал Александр Тухачевский, собирательный образ шахтёров, так и в их делах: промышленной отрасли, сельском хозяйстве, общественной деятельности, военном искусстве. Из этого массива данных вырос образ, символизирующий будущее нашего края. Им стал город-сад, который приносит благодатные плоды только благодаря труду человека. К тому же зелёный цвет – это символ процветания и развития. Яблоко, ставшее логотипом, отсылает нас к Небесному райскому саду, откуда, согласно Священному Писанию, мы, люди, и вышли в этот мир.

– Брендбук – это очень ёмкий термин, включающий в себя философию, миссию, целевую аудиторию, правила использования фирменного стиля и логотипа, – поясняет руководитель проекта, директор историко-краеведческого музея Татьяна Ерёмина. – Другими словами, это отличительная черта, которая придаёт населённому пункту уникальность. Мы очень рады, что нас поддержала администрация округа. В частности, элементы брендбука появились уже на Дне города: на растяжках, афишах. В рамках проекта мы разработали руководство по использованию фирменного стиля для сувенирной продукции. В качестве логотипа администрация округа в соцсетях использует теперь фирменное «яблочко». Проект, как говорят, пошел в массы, и это радует.

По мере реализации проекта к нему примыкало всё больше и больше неравнодушных сафоновцев. Так, партнёрами стали заместители Главы муниципального округа Ольга Майорова, Дмитрий Буянов, Андрей Снытин, Наталья Гузенко, руководители структурных подразделений администрации Марина Сергеева, Юлия Потапенкова, Людмила Васинова, На

талья Семёнова, а также директор Сафоновской РЦБС Татьяна Игнатова, директор художественной школы Светлана Шаповалова, директор районной централизованной клубной системы Нина Снытина, художественный руководитель клуба «Золотой возраст» Татьяна Минченкова, преподаватель детской школы искусств Инна Сергеенкова.

Большую помощь в просветительской работе оказали руководители образовательных учреждений, советники директоров по воспитанию.

Неоценимым стало подспорье экспертов из Смоленска.

– Хочу сказать огромное спасибо команде проекта за колоссальный труд. Здорово, что в таком небольшом городе есть люди, способные творить, созидать не только на благо округа, но и всего региона, – поделилась впечатлением начальник отдела развития туризма АНО «Центр развития туризма Смоленской области» Юлия Курчакова. – С особым чувством вспоминаю, как на стратегической сессии, которая прошла в январе здесь же, в библиотеке, мы обсуждали возможные смыслы этого проекта, предлагали невероятные экскурсии и грандиозные фестивали. Это было очень креативно. Поистине диву даешься, как из такого массива данных организаторам удалось вычленить самое главное – то, что способно тронуть сердца и сафоновцев, и гостей города. На мой взгляд, очень удачной оказалась в логотипе брендбука буква «Ф», которая отражает суть города, разделенного пополам диагональю магистрали Москва – Минск.

Одним из этапов проекта стал конкурс на лучший песенный текст о городе и лучший эскиз мурала – изображения на стене городского здания. В нём приняли участие сафоновцы самых разных возрастов.

Победителями среди поэтов стали Юлия Давыдова, Светлана Киселёва, Александр Макаренков. Второе место жюри присудило Нине Ипатовой и Виктору Петрущенкову. Дипломы за третье место вручили Олегу Волчкову, Сергею Шульгину и Вере Архиповой.

По словам обладательницы гран-при Анны Власенковой, именно такие проекты формируют национальное самосознание, воспитывают патриотизм у подрастающего поколения.

В номинации эскизов эксперты отметили работы Сергея Гурова, Андрея Варченкова, Ивана Костицина. А главный приз получила совместная работа преподавателя детской художественной школы имени В.М. Кириллова Натальи Селезнёвой и её ученицы Серафимы Алексеевой.

По словам Натальи Христиановны Селезнёвой, первоначальный замысел совместной работы включал аппликацию ромашкового поля и неба. Но казалось, не хватает чего-то главного. Художница очень долго думала об этом, и вот во сне ей приснился парящий над землёй ангел. Потом появилась идея дополнить картину элементами местного колорита: изображениями Свято-Владимирского храма и Центрального дворца культуры. Доброта, надежда, справедливость, вера в будущее – вот то, что несёт в себе эта картина.

– Совместно мы вдохнули новую жизнь в историю Сафоновского округа, создав яркие образы и символы, которыми гордимся. Теперь каждый раз, проходя мимо красочного мурала на стене пятиэтажки, садясь в транспорт или ожидая его на обновлённых остановках, вы будете видеть частичку нашей общей истории и культуры. Отдельная благодарность нашим талантливым жителям: художникам, музыкантам, а также экспертам и специалистам, участвовавшим в реализации проекта. Их идеи воплотились в мультфильме, рисунках и песнях, рассказывающих о жизни и традициях Сафонова. Спасибо каждому участнику и партнёру, труд которых сделал этот проект таким успешным и незабываемым! – поделился своим мнением Глава Сафоновского муниципального округа Александр Царев.

Маргарита АЛЕКСАНДРОВА