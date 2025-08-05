﻿Россия не допустит разрушения единства православного мира

Исторический выбор Святого князя Владимира во многом заложил духовные основы российской государственности, сделав православную веру одним из цивилизационных стержней России и одной из главных традиционных ценностей нашей страны. Православие наряду с другими традиционными религиями сформировало нашу уникальную культурную матрицу и этические нормы, основанные на самоотверженном служении Отечеству и высшим идеалам.

Сегодня в условиях геополитического противостояния активизируются гонения на каноническое православие в соседних государствах. Эти действия, инициируемые прозападными элитами, провоцируют разрыв духовных связей с Россией и ставят своей целью разрушение цивилизационного единства православного мира.

Каким образом, на ваш взгляд, Россия должна противостоять попыткам гонения на православную веру?

Что необходимо сделать для укрепления православной цивилизации?

Какую роль вера играет в жизни вашего региона?

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Православие на протяжении столетий было для России основой российской цивилизации. Благодаря историческому выбору Святого князя Владимира русская цивилизация на протяжении столетий сохраняла духовное единство даже в условиях феодальной раздробленности и монголо-татарского ига. Православные ценности сформировали у нашего народа общеобязательные морально-этические принципы, соборность, духовность, общинность, коллективизм, милосердие, сострадание, помогали вместе противостоять иноземным вторжениям. Православие и соответствующие религиозные нормы и традиции стали основополагающей частью русской культуры.

В Смоленской области православная культура является важнейшей составляющей общественной жизни. В Смоленске до сих пор работают церкви, построенные ещё в XII веке — церковь Петра и Павла на Городянке и церковь Михаила Архангела на Пристани (Свирская церковь). Эти памятники древнерусского зодчества ещё домонгольской Руси через поколения смоленских людей несут свет православной веры. Возведённый на рубеже XVII — XVIII веков Успенский собор является уникальным памятником архитектуры и символом православия на Смоленщине. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с 1984 по 2009 год работал на Смоленщине, до 1991 года как архиепископ, а с 1991 года как Митрополит Смоленский и Калининградский. Известны его слова: “Через Смоленск я узнал Россию”. Большинство населения в регионе исповедуют православие, Смоленская и Вяземская епархии РПЦ располагают 140 приходами и 8 монастырями. Конечно же, в регионе присутствуют и другие конфессии, например, в Смоленске имеется приход Римско-Католической церкви, осуществляется реконструкция католического костёла как важного памятника архитектуры. Есть здесь и старообрядческие общины, и протестантские общины, и еврейские религиозные организации, организации мусульман, буддийский центр. Но для большинства смолян исторически смоленская земля связана именно с христианской верой, а уклад жизни и местные традиции сформировались на основе христианства.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората СмолГУ, лектор общества «Знание»

Исторический выбор Святого князя Владимира во многом заложил духовные основы российской государственности, сделав православную веру одним из цивилизационных стержней России и одной из главных традиционных ценностей нашей страны. Православие наряду с другими традиционными религиями сформировало нашу уникальную культурную матрицу и этические нормы, основанные на самоотверженном служении Отечеству и высшим идеалам.

Смоленщина – традиционно считается «землёй Патриарха», поскольку именно здесь Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл 25 лет архиерейского служения, возглавляя Смоленскую епархию и сыграв ключевую роль в возрождении духовной жизни региона. Этот долгий путь совместного служения народа и Церкви стал частью региональной идентичности. До наших дней сохранились действующие храмы XII века – живые свидетельства исторической непрерывности православной традиции на смоленской земле.

Сегодня Россия последовательно противостоит попыткам разрушить единство православного мира. Поддержка канонического православия, укрепление духовной преемственности, защита исторических и культурных святынь – это не только вопросы внутренней политики, но и элементы широкой цивилизационной миссии нашей страны в условиях глобального давления.