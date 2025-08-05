﻿Энергоблок № 1 Смоленской АЭС включён в сеть почти на 19 суток раньше срока после завершения ремонта с модернизацией

Энергоблок № 1 Смоленской АЭС включён в сеть после завершения третьего этапа работ управления ресурсными характеристиками (УРХ) активной зоны реактора, техническому обслуживанию и ремонту турбинного и электротехнического оборудования. Плановые сроки ремонта сокращены на 18,9 суток – с 90 до 71,1 с безусловным соблюдением высокого качества проведённых работ.

Проведение ремонтов на атомных станциях направлено на обеспечение надёжной работы энергоблоков и повышение эксплуатационных характеристик оборудования.

«Коллективы Смоленской АЭС и подрядных организаций успешно справились с поставленными задачами, включая важную работу – управление ресурсными характеристиками графитовой кладки реактора, необходимую для дальнейшего поддержания надёжности эксплуатации первого энергоблока. Ремонт выполнен в полном объёме, качественно, с соблюдением всех требований безопасности», – подчеркнул директор Смоленской АЭС Иван Сидоров.

В ходе третьего этапа УРХ на энергоблоке № 1 специалисты восстановили ресурс 155 ячеек в реакторной установке (9% всех графитовых колонн с каналами). Для сравнения: на первом этапе восстанавливали ресурс 137 ячеек, на втором – 93. Суть технологии УРХ заключается в восстановлении формы графитовых колонн. Для этого используются специально разработанное российской компанией оборудование и оснастка.

В турбинном цехе основное внимание было уделено ремонту турбогенератора №2 (ТГ-2). Выполнен капитальный ремонт цилиндров низкого давления и произведён технический контроль рабочих лопаток турбогенератора.

Ключевыми работами в электрическом цехе стали модернизация щитов постоянного тока (ЩПТ) и ремонт двух генераторов. Установлены новые микропроцессорные шкафы постоянного тока – современное «умное» оборудование, которое автоматически показывает направление снижения изоляции в сетях, что значительно упрощает поиск и устранение неисправностей. Установленные шкафы закрытого исполнения, это исключает риск контакта персонала с токоведущими частями, что крайне важно для безопасности.

В ремонтной кампании было задействовано почти 500 специалистов подразделений Смоленской АЭС, подрядных организаций ООО «Пролог», Смоленского филиала АО «Атомэнергоремонт», АО «Смоленскэнергоремонт», АО «Электроцентромонтаж».

Плановые ремонты проводятся регулярно на энергоблоках всех АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для безопасной и гарантированной выработки электроэнергии.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и её предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората СмолГУ, лектор общества «Знание»

Сокращение сроков планового ремонта энергоблока № 1 Смоленской АЭС почти на 19 суток при полном соблюдении требований безопасности и качества – показатель зрелости технологических решений и высокой профессиональной культуры коллектива станции. Работа по управлению ресурсными характеристиками реактора, особенно в части графитовой кладки, подтверждает, что российская атомная отрасль уверенно осваивает сложнейшие процедуры продления сроков эксплуатации действующих энергоблоков.

Смоленская АЭС остаётся опорной точкой энергетической стабильности региона. Проведённая модернизация и внедрение «умного» оборудования – в том числе новых микропроцессорных шкафов постоянного тока – укрепляют надёжность систем и соответствуют самым высоким стандартам безопасности. Это не только технологическое обновление, но и важный шаг в сторону цифровой трансформации атомной энергетики.

Такие проекты демонстрируют системный подход «Росатома» к модернизации действующих мощностей и укрепляют доверие к российским технологиям в мировой атомной энергетике. Для Смоленской области это означает не просто бесперебойную подачу энергии, но и сохранение высококвалифицированных рабочих мест, устойчивое развитие смежных производств и повышение технологической суверенности.

Ульяненкова Елена Александровна

Председатель правления Смоленского областного отделения Международного общественного фонда «Российский Фонд мира».

Отличная новость со Смоленской АЭС! Сокращение сроков планового ремонта энергоблока №1 на 19 суток, при этом с сохранением высокого качества работ – это результат серьёзной подготовки и профессионализма команд.

Привлечение около 500 специалистов от различных подразделений и подрядных организаций говорит о масштабе проделанной работы и слаженности действий всех участников. Это подтверждает, что атомная энергетика продолжает уделять первостепенное внимание безопасности и надёжности, что является ключевым приоритетом для «Росатома».