В Смоленской области отметят День физкультурника

В предстоящую субботу, 9 августа, Смоленская область отметит День физкультурника. В областном центре основные мероприятия начнутся в 11:00 утра в парке «Соловьиная роща» в городе Смоленске. Вход бесплатный.

Кроме популярных дисциплин, на территории Дворца спорта «Юбилейный» состоится турнир по ММА в рамках программы «Лето Победы». На автодроме «Смоленское кольцо» пройдет 8-часовой марафон на автомобилях.

Также праздничные спортивные мероприятия пройдут и в Сафоновском муниципальном округе.

«День физкультурника объединяет как профессиональных спортсменов, так и любителей здорового образа жизни. Пусть этот день станет настоящим праздником спорта и здоровья для всей Смоленской области», — сказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Ранее Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал, что в Смоленской области продолжается активное развитие спортивной инфраструктуры. В рамках реализации областной программы «Развитие физической культуры и спорта» в этом году уже открыты физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Ельня, фиджитал-центр в Смоленске, новые площадки ГТО в Починковском, Монастырщинском, Хиславичском округах и в деревне Богородицкое Смоленского округа. Сейчас идет строительство таких современных спортивных объектов как физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в городе Вязьма, спортивный комплекс в поселке Красный, площадки ГТО в Краснинском, Ершичском, Дорогобужском, Угранском и Велижском округах.