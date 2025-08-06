﻿Епископ Мелетий: Программа «Герои СВОего времени. Смоленск» поможет оценить свои силы в выбранной области работы

Программа «Герои СВОего времени. Смоленск» поможет участникам оценить свои силы в выбранной области работы. Такое мнение выразил епископ Рославльский и Десногорский Мелетий.

Член Общественного совета Программы подчеркнул, что участникам предстоит провести несколько дней с наставником, чтобы лучше понять выбранное направление работы.

«Программа даст возможность, а решение, естественно, принимает сам кандидат, и возможно, кто-то лучше реализует себя в предпринимательстве, а кто-то, может быть, станет хорошим госслужащим», – отметил Владыка Мелетий.

Напомним, ранее стали известны участники основного этапа программы «Герои СВОего времени. Смоленск». 13 участников начнут очное обучение уже осенью. Еще 13 – действующие военнослужащие, они будут зачислены на обучение по окончании службы.

Старт образовательной кадровой программе для участников и ветеранов СВО в Смоленской области дал губернатор Василий Анохин. Он же возглавил Общественный совет программы. Цель – подготовка высококвалифицированных управленцев из числа участников СВО.

Смоленская кадровая программа – аналог федерального проекта «Время героев», реализацию которой инициировал Президент России Владимир Путин.