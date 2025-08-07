﻿В Смоленске завершился седьмой поток акселерационной программы «Экспортный форсаж»

Акселерационная программа «Экспортный форсаж», разработанная Школой экспорта Российского экспортного центра, состоит из шести двухдневных очных модулей, которые позволяют предприятиям-участникам получить необходимые знания и навыки для эффективной реализации экспортного проекта. Во время обучения участники получают обширную информацию, например, о налоговом законодательстве других стран, особенностях работы таможни, о составляющих экспортной сделки и других важных аспектах.

Цель – не просто обучить предпринимателей навыкам экспортной деятельности, но и помочь им заключить первый полноценный экспортный контракт, работа над которым начинается уже с первого дня программы.

Одно из главных преимуществ «Форсажа» – система наставничества. В самом начале обучения каждый участник получил опытного наставника в области экспорта, сертифицированного Школой экспорта РЭЦ. Он сопровождает компанию на всех этапах до заключения экспортного контракта. Более того, наставники продолжат помогать каждой из компаний покорять новые иностранные рынки вплоть до конца календарного года.

Стоит напомнить, что первый в России поток программы «Экспортный форсаж» прошел именно в Смоленске и был очень успешным. За семь лет обучение прошли 75 компаний из более чем 7 различных отраслей: от агропромышленного комплекса до легкой промышленности.

Большим преимуществом программы является то, что для смоленских предпринимателей участие абсолютно бесплатно благодаря Центру поддержки экспорта. В этом году в программе приняли участие 11 смоленских компаний.

Ранее Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в рамках окружного этапа премии «Экспортер года» в Центральном федеральном округе смоленские компании завоевали девять наград. Это подтверждает высокий статус смоленских экспортеров и их весомый вклад в развитие экономики региона. Всего в конкурсе победили 44 компании, из них 7 – из Смоленской области.