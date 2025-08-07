﻿Смоленская область присоединилась к Неделе популяризации грудного вскармливания

Ежегодная летняя «Неделя поддержки грудного вскармливания» во всем мире проводится в первую неделю августа. В 1990 году была принята Декларация о защите, поощрении и поддержке грудного вскармливания. Тема Всемирной недели поддержки грудного вскармливания в 2025 году посвящена окружающей среде и изменению климата.

Каждой маме необходимо помнить, что здоровье ее ребенка напрямую зависит от правильного и постоянного грудного вскармливания. Успешная лактация оказывает благотворное влияние и на маму: она помогает быстрее восстановиться после родов, поддерживает ее здоровье и стабилизирует гормональный фон, положительно влияет на психологическое и эмоциональное состояние, помогает вернуть форму фигуре женщины, а также снижает риск рака молочной железы и яичников, диабета II типа и послеродовой депрессии.

Кроме того, во время грудного вскармливания налаживается телесный и психологический контакт между малышом и мамой (визуальный, тактильный и вербальный). Сформированный в процессе грудного вскармливания контакт между матерью и ребенком оказывает влияние на дальнейшее развитие материнско-детских отношений в другие возрастные периоды.

К кормлению детей грудным молоком следует приступать в течение первого часа после родов.

Польза грудного вскармливания для матери:

1. Повышение выработки окситоцина, что ускоряет процесс восстановления организма после родов.

2. Повышение устойчивости мамы к стрессам, снижение послеродовой депрессии.

3. Снижение риска появления рака молочной железы и яичников.

4. Снижение риска развития остеопороза и переломов костей в постменопаузе.

Польза грудного вскармливания для малыша:

1. Обеспечение защиты от инфекционных заболеваний;

2. Снижение частоты острых респираторных заболеваний.

2. Улучшение когнитивного и речевого развития.

3. Улучшение эмоционального контакта матери и ребенка.

4. Стимуляция моторики и созревания функций желудочно-кишечного тракта.

