﻿Смолянин Артем Кириенков одержал победу в грантовом конкурсе Росмолодежи

Артём Кириенков из Смоленской области, являющийся студентом 3-го курса программы «Международный менеджмент» Высшей школы менеджмента СПбГУ, стал обладателем крупнейшего гранта на всероссийском форуме ТИМ «Бирюса». Его проект «Китай Бизнес Культура» (КБК) получил поддержку в размере 970 000 рублей в конкурсе Росмолодёжь.Гранты.

Форум ТИМ «Бирюса» – одно из крупнейших образовательных мероприятий для молодёжи в России. В этом году на смене собрались 350 человек из 65 регионов. Участники представили проекты в сферах финансовой грамотности, кибербезопасности и социального предпринимательства.

Проект «Китай Бизнес Культура» – это инициатива, направленная на углубление взаимопонимания и сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Демократической Республикой. Программа предоставляет студентам платформу для обмена знаниями, развития межкультурных компетенций и установления деловых контактов. Особое внимание уделяется сферам образования, карьеры и культуры, а также активному вовлечению студентов из различных регионов России.

«Китай Бизнес Культура» открыт для участников из всех субъектов Российской Федерации. Проект реализуется в различных форматах, как офлайн, так и онлайн, включая панельные дискуссии, лекции, мастер-классы и разговорные клубы с участием экспертов из академической и бизнес-среды. Ключевую роль в реализации проекта играют партнеры – Восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета и Публичное акционерное общество «Банк ВТБ».

«Форум «Китай Бизнес Культура» получил грант Росмолодёжи – ресурс, который открывает новые возможности для развития и масштабирования. Сегодня КБК – официальная всероссийская молодёжная площадка, объединяющая 57 регионов и планирующая расширение до 80+. Благодаря стратегической поддержке и эффективной административной работе, реализуемой на уровне ведущей бизнес-школы России – Высшей школы менеджмента СПбГУ, форум выходит на принципиально новый уровень. Этот грант – не просто финансирование, а рычаг системных изменений и качественного роста. Дальше – больше!», – отметил руководитель проекта Артем Кириенков.