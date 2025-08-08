В смоленской типографии появилось новое оборудование

На смоленском полиграфкомбинате установили современные станки, которые помогут печатать книги и другую продукцию быстрее и качественнее.

Главные изменения коснулись двух направлений. Первое — установка современного аппарата для подготовки печатных форм. Это устройство создает шаблоны для будущих страниц с помощью лазеров, работая полностью автоматически. Теперь печатные формы получаются более четкими, а процесс их изготовления занимает меньше времени.

Второе важное обновление — профессиональная швейная машина для книг, которая делает переплет книг более прочным и долговечным по сравнению с обычным склеиванием

Стоит отметить, что с августа предприятие начало печатать продукцию для Донецкой и Луганской Народных Республик, внося свой вклад в восстановление этих регионов.

«Новое оборудование позволит не только обеспечивать качественной печатной продукцией школы и библиотеки нашего региона, но и выполнять заказы для других субъектов России, укрепляя позиции смоленских полиграфистов на федеральном уровне»,