Губернатор василий Анохин рассказал о ремонте в Починсковской ДШИ

Педагоги и родители помогают детям раскрыть свои таланты, а власти создают для этого необходимые условия. В этом году в регионе будет отремонтировано и модернизировано 24 дома культуры и 10 детских школ искусств. Одна из них — в Починковском муниципальном округе. В этом году здесь завершен ремонт.

Работы проводились в несколько этапов. Начали с обновления внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения и канализации. Далее отремонтировали учебные классы, оборудовали новые кабинеты. В зрительном и танцевальном залах установили современное оборудование. Также в школе появились удобные раздевалки и костюмерные помещения.

Приобрели для обучающихся новые музыкальные инструменты: в классах для юных музыкантов уже подготовлены аккордеон, баян, гармонь, а также инструменты для фольклорного ансамбля. Помимо этого, закуплено светотехническое оборудование, мебель для занятий и административных помещений, компьютерная и мультимедийная техника, художественные материалы и интерактивная панель, а также сценические костюмы и обувь. На эти цели выделили 3,9 млн руб.

В этом году завершили работы по благоустройству территории вокруг здания школы. Сейчас школа полностью готова к новому учебному году. В обновленные классы в этом году придут порядка 550 учащихся.

– Работу последовательно проводим по всему региону. За последние два года отремонтированы и оснащены новым оборудованием порядка 49 домов культуры, 12 школ искусств, создано 69 центров «Точка роста» в сельских школах и малых городах, открыты три детских технопарка «Кванториум». Также в регионе работает центр выявления и поддержки одаренных детей, центр цифрового образования детей «IT-куб», – сказал Губернатор В.Н. Анохин.