КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ?

Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее — малоимущие граждане);Инвалиды I и II группы;Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;Граждане, проходящие (проходившие) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, граждане, находящиеся (находившиеся) на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ «Об обороне», при условии их участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и (или) выполнения ими задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, находящиеся (находившиеся) на указанных территориях служащие (работники) правоохранительных органов Российской Федерации, граждане, выполняющие (выполнявшие) служебные и иные аналогичные функции на указанных территориях, а также члены семей указанных граждан;Граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждане, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации, при условии их участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и (или) выполнения ими задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, граждане, заключившие контракт (имевшие иные правоотношения) с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, при условии их участия в специальной военной операции на указанных территориях, а также члены семей указанных граждан;Лица, принимавшие в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 11 мая 2014 года, а также члены семей указанных лиц;Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;Граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации;Многодетные родители, имеющие трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста восемнадцати лет или возраста двадцати трех лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения;Иные категории граждан, которым предоставлено право в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законом Смоленской области от 20.06.2013 № 66-з «О бесплатной юридической помощи в Смоленской области».

В КАКОМ ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ?

Правового консультирования в устной и письменной форме

Составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера

Представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях



ВНИМАНИЕ!!!



Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» не предусматривает оказания бесплатной юридической помощи в уголовном и административном судопроизводстве.

КТО ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ?

Нотариусы, адвокаты – участники государственной системы бесплатной юридической помощи, в порядке, случаях и по вопросам, указанным в Федеральном законе от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законе Смоленской области от 20.06.2013 № 66-з «О бесплатной юридической помощи в Смоленской области».

Участники негосударственной системы:

Юридические клиники на базах: ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет», Смоленского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Смоленского филиала ОЧУ ВО «Международный юридический институт», филиала АНО Во «Институт деловой карьеры» в Смоленской области;

Негосударственный центр — Смоленская региональная общественная организация общество защиты прав потребителей «Смоленский центр права и социологии».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Смоленской области в соответствии с федеральным законодательством, и одиноко проживающим гражданам, доходы которых ниже указанной величины, предварительно обращаться в отдел (сектор) социальной защиты населения Министерства социального развития Смоленской области в муниципальных образованиях Смоленской области по месту жительства для получения справки о среднедушевом доходе

Для получения бесплатной юридической помощи обращаться непосредственно к адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи



ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ?

Паспорт гражданина Российской Федерации или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Российской Федерации;

Заявление об оказании бесплатной юридической помощи;

Документ, подтверждающий принадлежность заявителя к одной из категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи;

Внимание! Реализовать своё право на получение бесплатной юридической помощи можно через представителя при предъявлении в дополнение к указанному, документа, удостоверяющего личность и полномочия представителя



