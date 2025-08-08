Под водительством Одигитрии

Важный праздник отметит Смоленщина в ближайшие выходные. 9 и 10 августа в регионе состоятся масштабные торжества в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия». Это одна из самых почитаемых святынь Русской Православной Церкви, которая на протяжении многих столетий остается заступницей православных христиан, защитницей Смоленска и западных рубежей России.

Основной площадкой проведения торжеств станет Успенский кафедральный собор. В субботу в 8.30 здесь по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла встретят ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, который пробудет в нашем городе 9 и 10 августа.

В этот же день в Смоленск прибудет Одигитриевский крестный ход из Витебска. В нем по традиции принимают участие белорусские православные паломники и прихожане храмов из разных российских регионов. Ярким украшением этого дня станет VIII Международный фестиваль колокольного звона, услышать который можно будет с 16 часов.

В воскресенье, 10 августа, в день памяти Чудотворного образа Пресвятой Богородицы, в Свято-Успенском кафедральном соборе состоится Божественная литургия и пройдет крестный ход. После этого на территории Соборного двора смолянам и гостям представят литературно-музыкальную постановку «Хранитель Церкви Русской», посвященную исповедническому подвигу святителя Тихона.

Те, кто не сможет присоединиться к праздничным мероприятиям, могут посмотреть трансляцию на телеканалах «Союз» и «Спас».