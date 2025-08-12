В городе-спутнике Смоленской АЭС Десногорске прошел III инклюзивный фестиваль «Паруса духа в атомных городах»

9 августа 2025 года на берегу Десногорского водохранилища торжественно подняли флаги III Международного инклюзивного проекта «Паруса Духа в атомных городах». Мероприятие, посвященное Году Защитника Отечества, 80-летию Великой Победы и 80-летию атомной промышленности, собрало более 300 участников и зрителей, доказав: истинная сила – в характере, а не в физической форме.

«Здесь, в Десногорске, есть две самые главные вещи: первая — атомная станция, которая вырабатывает электроэнергию, создающую уют и тепло в наших домах. А вторая — это энергия, которая бьется в ваших сердцах! Энергия, которой каждый участник заряжает окружающих на новые свершения!» — отметил директор Смоленской АЭС Иван Сидоров.

Мероприятие началось с возложения цветов на Кургане Славы – дань памяти героям, чья победа не только подарила мирное небо над головами потомков, но и заложила основы мирного атома. Почтили павших воинов участники и гости проекта, среди которых были руководители предприятий и администрации города, представители Смоленской областной Думы, а также члены городского и региональных объединений инвалидов.

Кульминацией фестиваля стали гребная и парусная регаты. Четыре лодки «Дракон» и парусные яхты с участниками с ограниченными возможностями здоровья на борту вышли с базы-стоянки плавсредств Смоленской АЭС на водную гладь под комментарии опытного яхтсмена Александра Вахрамеева. Перед стартом спортсмены принесли традиционную клятву и, соответствуя лучшим практикам, в обязательном порядке прошли инструктаж по технике безопасности. Десногорские чемпионы — гребцы клуба «Атом», провели для участников быстрые мастер-классы по гребле на «Драконах» перед выходом на воду. Они же, в качестве поддержки, дополнили экипажи главных участников мероприятия.

Гостей фестиваля ждала атмосфера праздника и творчества. Кавер-группа «КИВИ» из Смоленска заряжала энергией, а полевая кухня угощала всех желающих горячей кашей и чаем. Гостей мероприятия ждал ряд инклюзивных активностей: их учили читать по губам, угадывать предметы на ощупь, доверять исключительно своему обонянию, вкусу и слуху.

«Паруса духа» — праздник не только для людей с ограниченными возможностями, а скорее, для всех нас, – подчеркнул, председатель первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС Игорь Хомяков. – Он дает понимание того, как нужно любить жизнь и по-настоящему проживать каждый ее момент!»

Завершился день трогательной церемонией награждения победителей и участников проекта, а также церемонией спуска флага проекта. Его передали представителям города Заречный Свердловской области, где 23 августа «Паруса Духа в атомных городах» поднимут свои паруса вновь.

Мероприятие прошло под эгидой Концерна «Росэнергоатом», Смоленской АЭС, Дирекции Балтийской АЭС, Общественного совета Госкорпорации «Росатом», Администрации Десногорска, Первичной профсоюзной организации Смоленской АЭС и Автономной некоммерческой организации «Белая трость». Большую помощь в локальной подготовке и проведении сыграли волонтеры добровольческих объединений «Протон» и «Добро.Центр».

«Паруса Духа» – это проект, который работает в две стороны. Он не просто создает условия для адаптации и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в обществе. Гораздо важнее то, что он целенаправленно меняет само общество, обучая его видеть, понимать и взаимодействовать с людьми, чьи жизненные траектории по тем или иным причинам отличаются от условной «нормы».

В 2025 году российская атомная промышленность отмечает 80-летие: 20 августа 1945 года был сформирован Специальный комитет по использованию атомной энергии. Страна ответила на угрозу со стороны США, за четыре года создав собственное ядерное оружие (1949 год, успешное испытание бомбы РДС-1). СССР был первопроходцем и мировым лидером в мирном использовании атомной энергии: отечественные атомщики построили первую в мире АЭС (1954, Обнинск), на помощь покорителям Арктики был создан первый атомный ледокол (1959, «Ленин»).

Сегодня «Росатом» не только строит атомные электростанции, обеспечивая чистой энергией сотни миллионов людей в десятках стран мира, но и обеспечивает работу логистического каркаса Северного морского пути, выпускает новые материалы, разрабатывает и производит препараты для ядерной медицины.

Лейтмотив юбилейного года определяют три слова: гордость, вдохновение, мечта. Атомщики гордятся подвигом отцов-основателей отрасли. Их вдохновляют достижения предыдущих поколений. Они планируют покорить новые рубежи, расширяя границы возможного.

80-летие отрасли предполагается отпраздновать целым рядом мероприятий, главными из которых должны стать торжественное мероприятие 20 августа в Нижнем Новгороде и Международный форум World Atomic Week, который пройдет 25-28 сентября в Москве.

