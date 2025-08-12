Проект тронул сердце

Своим мнением о проекте «Особая порода. Лаборатория смыслов шахтёрского города» поделилась начальник отдела развития туризма АНО «Центр развития туризма Смоленской области» Юлия Курчакова:

– Здорово, что в таком небольшом городе есть люди, способные творить, созидать не только на благо округа, но и всего региона. С особым чувством вспоминаю, как на стратегической сессии, которая прошла в январе здесь же, в библиотеке, мы обсуждали возможные смыслы этого проекта, предлагали невероятные экскурсии и грандиозные фестивали. Это было очень креативно. Поистине диву даешься, как из такого массива данных организаторам удалось вычленить самое главное – то, что способно тронуть сердца и сафоновцев, и гостей города. На мой взгляд, очень удачной оказалась в логотипе брендбука буква «Ф», которая отражает суть города, разделенного пополам диагональю магистрали Москва – Минск.

Напомним, проект «Особая порода. Лаборатория смыслов шахтёрского города» был разработан Сафоновским историко-краеведческим музеем и получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив.