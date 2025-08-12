Прокурор ведет прием

Сафоновская межрайонная прокуратура сообщает, что 27 августа 2025 года с 10 час. 00 мин. прокурором Смоленской области Спицыным А.В. планируется проведение личного приема граждан по вопросам соблюдения прав участников специальной военной операции и членов их семей.

Личный прием будет проведен в здании прокуратуры Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Дохтурова, д. 2, при необходимости с использованием видеоконференцсвязи.

Желающим обратиться на личный прием необходимо предварительно записаться в Сафоновской межрайонной прокуратуре Смоленской области по адресу: Смоленская область, г. Сафоново, ул. Советская, д. 23, либо по телефону 8(48142) 4-29-02. При посещении прокуратуры при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.