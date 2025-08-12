﻿Социальная архитектура в России в период становления обретает свои особенности

Гражданское общество России находится на новом этапе развития. Общественные и политические проекты в стране всё активнее ориентируются на реализацию социально значимых инициатив, которые отвечают на самые актуальные запросы граждан и при этом несут долгосрочный эффект.

В этом смысле основополагающее значение имеет появление в России такого направления деятельности, как социальная архитектура. Это практики взаимодействия власти, бизнеса и граждан для решения общественно значимых задач.

Какие особенности, на ваш взгляд, обретает социальная архитектура в России в период становления? В каком направлении, по вашему мнению, должна развиваться эта новая сфера деятельности? Какие региональные особенности становления социальной архитектуры могли бы вы отметить? Что необходимо предпринять для того, чтобы становление этой сферы было наиболее эффективным?

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората СмолГУ, лектор общества «Знание»

Социальная архитектура в нашей стране развивается в уникальных условиях – одновременно с укреплением роли государства в решении стратегических задач и активным вовлечением граждан в управление изменениями. Это не просто набор проектных технологий, а формирование целой системы горизонтальных связей между властью, бизнесом и обществом, когда решения создаются совместно, исходя из реальных потребностей людей.

Для регионов, включая Смоленскую область, ключевой особенностью является ориентация на долгосрочные проекты с устойчивым социальным эффектом. Показательным примером выступает инициированный губернатором Василием Анохиным проект строительства межвузовского кампуса на базе Смоленского государственного университета – он объединит образовательную, научную, культурную и спортивную инфраструктуру, станет центром притяжения талантливой молодежи и позволит связать университетскую среду с задачами регионального развития. Подобные инициативы, поддержанные на федеральном и региональном уровнях, становятся платформой для интеграции добровольческих, образовательных, культурных и предпринимательских сообществ.

Чтобы развитие этой сферы было максимально эффективным, необходимы системная подготовка кадров, обмен лучшими практиками между регионами и использование цифровых инструментов для вовлечения граждан. В условиях, когда Президент России Владимир Путин обозначил приоритет развития человеческого потенциала, социальная архитектура может стать ключевым инструментом достижения этой цели, объединяя профессионализм экспертов с энергией инициативных граждан.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Основной особенностью становления социальной архитектуры в современный период является её ориентация на решение конкретных социально-экономических проблем граждан, включая улучшение ситуации с благоустройством, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, защиты зелёных насаждений, ремонта дорог. Снижение накала политической борьбы ознаменовалось смещению акцентов со сферы политтехнологий и электоральной конкуренции в область проектирования оптимального решения проблем граждан.

В этих условиях растёт запрос на эффективное взаимодействие власти институтов гражданского общества — общественных палат и советов, профсоюзов и профессиональных объединений, экологических организаций и массовых движений. Должно быть активизировано взаимодействие власти с активными людьми, готовыми предложить свои общественно полезные проекты и идеи и методы их реализации. Конечно же, здесь важную роль играет волонтёрская деятельность, однако необходимо понимать, что полноценная реализация проекта с высоким уровнем вовлечённости невозможна без создания системы мотивации для инициатора проекта, например, посредством грантовой поддержки и финансирования исследовательских работ.

Социальная архитектура имеет сильную региональную дифференциацию, которая может различаться в зависимости от местной специфики — социальное проектирование для приморских регионов Дальнего Востока и новых территорий будет совершенно различным, но все эти проекты должны вписываться в некий общий контур российской социальной и общественно-политической повестки.

Чтобы сфера социальной архитектуры эффективно развивалась, данная повестка должна быть подхвачена всеми основными политическими партиями, которые должны предложить своё видение её развитие в современных условиях. Конкуренция этих подходов сможет путём диалектики выработать оптимальный способ развития социальной архитектуры в России.