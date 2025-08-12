﻿Строительство логистического центра «Wildberries» в Смоленске вступило в активную стадию

Строительство логистического центра «Wildberries» в Заднепровском районе Смоленска вступило в активную стадию. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Инвестиционный проект реализует компания «РВБ», с которой смоленские власти заключили соглашение на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году.

Сейчас строители готовят территорию и устанавливают сваи для фундамента здания. По плану в Смоленске должен появиться распределительный комплекс площадью около 180 тысяч кв. м. Большую часть займут склады для хранения, упаковки и распределения товаров.

Ранее началось строительство автомобильной дороги от логистического комплекса до трассы М-1.

Ратуш Юрий Павлович

Студент СФ РАНХиГС, волонтёр.

Ну что же, глядя на последние новости родного края — только радуешься! Строительство логистического центра “Wildberries” это уверенный шаг к экономическому развитию потенциала региона.

Ведь, если смотреть стратегически — в прошлом Смоленск долгое время был административным центром Западной области, ещё Смоленск — это перспективный и экономическии открытый ( т.е. на мой взгляд готов к преобразованию и развитию ) город в Западной европейской части России (не считаем столичный регион).

Только представьте, какие возможности откроются как для Смоленска, области, так и для соседних субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь!

Поэтому считаю, что необходимо с каждым днём совершенствоваться и становиться лучше. Сегодня — мы начинаем строить логистические комплексы крупных компаний, а завтра — покоряем новые высоты!

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората СмолГУ, лектор общества «Знание»

Строительство логистического центра «Wildberries» в Смоленске – знаковый пример того, как стратегические инвестиции напрямую влияют на экономическое развитие региона. Реализация проекта в Заднепровском районе не только создаст новые рабочие места, но и усилит роль Смоленской области как важного звена транспортно-логистической сети страны.

Соглашение, подписанное губернатором Василием Анохиным на Петербургском международном экономическом форуме, перешло в практическую фазу: уже ведутся работы по подготовке территории, установке свай и строительству подъездной дороги к трассе М-1. Масштаб будущего распределительного комплекса – около 180 тысяч квадратных метров – позволяет прогнозировать значительный вклад в развитие малого и среднего бизнеса за счет ускорения товарооборота и расширения географии поставок.

В долгосрочной перспективе объект станет частью комплексной инфраструктуры, которая повышает инвестиционную привлекательность региона. Он также отвечает стратегической задаче, озвученной Президентом Владимиром Путиным, – создавать условия для устойчивого экономического роста на основе современных технологий и логистических решений.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

В последние годы всё больший объём торговли товарами как для потребителей, так и в сфере B2B (между субъектами хозяйственной деятельности) проходит через крупные маркетплейсы. Одной из крупнейших торговых площадок в этой сфере является Wildberries — их чистая прибыль по итогам 2024 года выросла более чем в 3,5 раза — до 104 миллиардов рублей, а доход продавцов платформы вырос до 2,9 триллиона рублей. Конечно же, большой спрос на услуги компании есть и в Смоленской области.

Строительство логистического центра «Wildberries» в Заднепровском районе Смоленска началось недалеко от садового товарищества “Подснежники” и станет одним из крупнейших реализуемых в регионе проектов. Уже сейчас на площадке ведутся подготовительные работы и вертикальная планировка территории. Логистический склад будет востребован предпринимателями с учётом его удобного расположения недалеко от трассы “Москва — Минск” и наличия значительного числа потребителей услуг. Как отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин, “крупный логистический комплекс будет способствовать дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса в нашей области. Предприниматели значительно сократят логистические расходы, сроки доставки товаров покупателям, а также смогут выйти на рынки других регионов”. Следует отметить, что уже сейчас в Смоленске действует сортировочный центр Wildberries, обеспечивающий отгрузку и доставку заказов.

Таким образом, после запуска в Смоленске логистического комплекса Wildberries сможет оказывать потребителям полный спектр услуг фулфилмент-центра, включая хранение, комплектацию, упаковку и доставку покупателю оплаченных товаров, а также услуги фулфилмента для предприятий онлайн-торговли в рамках аутсорсинга. Для Wildberries, управляющей уже более чем 135 логистическими объектами по всей стране с общей площадью более 3,5 млн кв. м, это станет важным шагом в экспансии на смоленский рынок, а смоленские потребители её услуг получат новые возможности по организации более быстрого и удобного товарооборота и по доступу ко всей линейке логистических услуг.