В МФЦ Смоленской области внедрена система оценки качества услуг через QR-код

Во всех многофункциональных центрах (МФЦ) Смоленской области запущена новая система оценки качества предоставляемых услуг, использующая технологию QR-кода. Теперь каждый посетитель сможет быстро и удобно оставить свой отзыв о работе центра и качестве полученных услуг.

Специальный QR-код размещен на информационных стендах или у окна обслуживания. Отсканировав его с помощью своего смартфона, пользователь автоматически переходит на страницу опроса, где может выразить свое мнение о качестве сервиса, уровне обслуживания и комфортности пребывания в МФЦ.

«Мы стремимся к тому, чтобы государственные и муниципальные услуги были максимально прозрачными, эффективными и ориентированными на нужды граждан, – отметил Министр цифрового развития Смоленской области Андрей Рудрметкин. – Внедрение системы оценки через QR-код – это важный шаг в этом направлении. Обратная связь от наших жителей является важным инструментом для выявления точек роста и оперативного принятия мер по совершенствованию работы всех наших МФЦ».

Данная инициатива соответствует задачам, поставленным Губернатором Смоленской области Василием Анохиным, по улучшению качества и доступности государственных и муниципальных услуг для населения региона. Полученные данные будут регулярно анализироваться для оперативного реагирования и принятия решений, направленных на повышение уровня удовлетворенности граждан.

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области