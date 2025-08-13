Где в Смоленской области появятся новые леса?

Хорошие новости для всех жителей региона!

Специалисты провели масштабную проверку состояния лесов в Смоленской области и выяснили, что большинство территорий, которые требовали восстановления, уже успешно засажены молодыми деревьями.

С помощью современных технологий дистанционного зондирования Земли эксперты ФБУ «Рослесозащита» совместно с Министерством лесного хозяйства Смоленской области провели тщательный анализ территорий пяти лесничеств региона. Особое внимание было уделено Духовщинскому, Краснинскому и Ершичскому лесничествам. Используя мультиспектральные космические снимки, специалисты получили точные данные о состоянии лесных массивов.

Результаты проверки превзошли ожидания. Выяснилось, что большая часть участков, которые ранее планировалось восстановить, уже активно зарастает молодыми деревьями. Это свидетельствует о том, что лесовосстановительные работы в регионе проводятся своевременно и эффективно.

«На протяжении последнего десятилетия Смоленская область стабильно входит в число 10 лучших регионов России по эффективности ведения лесного хозяйства. Будем и дальше применять современные технологии для сохранения нашего природного богатства», – отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.