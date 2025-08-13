Губернатор Василий Анохин подчеркнул важность сохранения исторической памяти о Победе

Память о трагических и героических событиях Великой Отечественной войны увековечена в памятниках, мемориалах и обелисках. Они стали символами нашей благодарности и уважения к героям, освободившим страну от фашизма. В год 80-летия Победы в Смоленской области приводят в порядок памятные сооружения. В этом году благоустроят 83 мемориала. На эти цели выделили порядка 70 млн руб. Работы на 59 из них уже завершены.

Например, в Ярцевском муниципальном округе привели в порядок братскую могилу 13 советских граждан, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками. На месте захоронения установлен гранитный памятник. В этом году его отреставрировали. На территории поставили ограждение, привели в порядок клумбу, установили декоративные металлические элементы: цветы и проволока с шипами — символ погибших в неволе. Также на территории памятника появилось освещение. На обновление суммарно выделили порядка 1,5 млн рублей.

В Гагаринском округе благоустроили захоронение мирных жителей, заживо сожженных фашистскими захватчиками в марте 1943 года. Здесь провели масштабные работы: восстановили геометрию памятника, обновили лакокрасочное покрытие, облицевали постаменты керамогранитной плиткой, заменили брусчатку, установили новое ограждение и скамейки. Возле памятника обустроили противопожарную щебеночную полосу, высадили кустарники. На проведение работ выделено почти 1,9 млн рублей.

– Благодарю всех неравнодушных смолян за активное участие в работе по благоустройству памятных мест. Важно, что это благородное дело объединяет сотрудников администраций муниципальных округов, партий, работников предприятий и организаций, молодежь, волонтеров, общественников. Наша общая задача — сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям, – сказал Василий Николаевич Анохин.