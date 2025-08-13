Отключение горячего водоснабжения

Уважаемые жители Сафоновского округа!

ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» информирует о том, что с 13.00 часов 5 сентября 2025 года до 23.00 часов 7 сентября 2025 года в связи с проведением плановых ремонтных работ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» — Смоленское ЛПУМГ на ГРС Сафоново и отключением газоиспользующего оборудования будет прекращена подача горячего водоснабжения для потребителей котельных города Сафоново согласно перечня:

котельная № 1 — Сафоновский округ, д. Клинка;

котельная № 2 — г. Сафоново, ул. Красноармейская;

котельная № 5 — г. Сафоново, ул. Кутузова;

котельная № 8 — г. Сафоново, м-он ГМП;

котельная № 15 — г. Сафоново, ул. Химиков;

котельная № 16 — г. Сафоново, ул. Советская, д. 78-центральная;

котельная № 18 — г. Сафоново, ул. Первомайская.

ВНИМАНИЕ! Газоснабжение населения на период проведения работ будет осуществляться в полном объеме.