Смоляне стали абсолютными победителями Школы безопасности

В Пензенской области завершился финал 19-х Всероссийских соревнований «Школа безопасности». Соревнования проводятся ежегодно под эгидой МЧС России и Минпросвещения России с целью популяризации основ безопасности жизнедеятельности, спорта и здорового образа жизни.

Всего приняли участие 180 сильнейших участников из всех федеральных округов страны: от Дальнего Востока до Калининграда.

Смоленская команда представляла Центральный Федеральный округ. Наши ребята в июне этого года стали победителями ЦФО на межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» в Липецкой области, а месяцем ранее одержали победу на региональных соревнованиях. Все участники команды занимаются спортивным туризмом и спортивным ориентированием под руководством опытных наставников областного детско-юношеского центра туризма, краеведения и спорта, ведут активную спортивную жизнь и успешно выступают на региональных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

В течение десяти дней смоляне (обучающиеся школ № 2, № 39, Центра образования № 4 «Перспектива», Лицея № 1 им. академика Б.Н. Петрова г. Смоленска) выполняли задания: проходили сложнейшие соревновательные этапы в бассейне, на открытой воде, в условиях специально смоделированной чрезвычайной ситуации, в естественной природе.

Самым сложным стал 4-х дневный этап «Маршрут выживания». Участники в условиях дикой природы демонстрировали важнейшие навыки по ликвидации внештатных ситуаций, которые могут возникнуть вдали от цивилизации. Помимо таких сложных заданий, как ориентирование на местности, спасение пострадавшего и оказание ему первой помощи в природной среде, преодоление веревочной переправы и организации укрытия на время возможного половодья, ребята провели сплав по реке на рафте и за 3 дня пешком преодолели около 70 километров. Особенностью данного этапа было и то, что командам приходилось полностью самостоятельно обеспечивать свой быт: разбить лагерь, развести костер, готовить еду из продуктов, которые ребята несли с собой все 4 дня маршрута.

Итогом напряжённой борьбы среди сильнейших команд России стала победа смолян в старшей возрастной группе.

«Победа в столь престижных всероссийских соревнованиях – это результат совместной и кропотливой работы команды. «Школа безопасности» – это отличная школа жизни, которая помогает ребятам стать более уверенными в себе, самостоятельными и готовыми к любым вызовам. Несомненно, победа смоленской команды вдохновит новых ребят на занятия спортивным туризмом и освоение основ безопасности жизнедеятельности. Поздравляю ребят и благодарю их педагогов!», — сказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.