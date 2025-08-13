﻿В Смоленске прошли торжества в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия»

9-10 августа 2025 года в Смоленске тысячи прихожан приняли участие в Одигитриевских торжествах в честь чудотворной Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия».

Первым мероприятием масштабного праздника стала торжественная встреча ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Принесение святыни в города России и Беларуси приурочено к 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона.

Также в этот день у стен Успенского кафедрального собора города Смоленска состоялась торжественная встреча XXI Международного Одигитриевского крестного хода, прибывшего из Витебска. Также в этот день

Первый день Одигитриевских торжеств запомнится смолянам и многочисленным паломникам ярким событием – традиционным фестивалем колокольного звона «Одигитриевский».

VIII Международный «Одигитриевский» фестиваль колокольного звона состоялся сегодня на Соборном холме после малой вечерни в Успенском кафедральном соборе.

25 участников из 12 городов России и Беларуси продемонстрировали многочисленным зрителям свое звонарское мастерство. В фестивале приняли участие мастера из Смоленска, Ярцева, Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Ярославля, Пскова, Раменского, Новокузнецка, Могилёва, Витебска и Бобруйска. Выступления проходили на двух звонницах: колокольне Успенского собора и Малой звоннице на Соборной горе.

10 августа, в день празднования в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия», в Успенском кафедральном соборе Смоленска состоялась праздничная Божественная литургия.

Праздничное богослужение совершили: Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, архиепископ Абаканский и Хакасский Ионафан, архиепископ Бежецкий и Удомельский Каллистрат, епископ Бобруйский и Быховский Серафим, епископ Скопинский и Шацкий Питирим, епископ Новокузнецкий и Таштагольский Владимир, епископ Рославльский и Десногорский Мелетий, епископ Веневский Феодорит, представитель Православной Церкви Чешских земель и Словакии при Патриархе Московском архимандрит Серафим (Шемятовский), представитель Православной Церкви в Америке при Московском Патриаршем престоле протоиерей Даниил Андреюк, а также клирики епархий Смоленской митрополии, Сергиево-Посадской, Витебской и других епархий, в том числе епархий Белорусской Православной Церкви.

Участников Одигитриевских торжеств приветствовал митрополит Минский Вениамин, который огласил обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с празднованием в честь Смоленской иконы Божией Матери.

Смолян, гостей города, участников Литургии, также приветствовал Губернатор Смоленской области Василий Анохин. К собравшимся обратился и заместитель главы Всемирного русского народного собора Михаил Иванов.

Митрополит Вениамин вручил награды Русской Православной Церкви. Митрополит Смоленский Исидор поблагодарил архипастырей, духовенство, смолян и всех участников богослужения за радость совместной молитвы: «Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси, Высокопреосвященнейшие митрополиты, архиепископы и епископы, дорогое духовенство, дорогие братья и сестры! Примите от нас, смолян, искренние слова благодарности за ваше участие в Одигитриевских торжествах и в день, когда по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Успенский кафедральный собор принесены мощи святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Пусть Покровом Царицы Небесной, молитвами и предстательством святителя Тихона, Господь укрепит нас всех в нашем христианском делании, в нашем следовании за Христом, в нашем делании во святой Русской Православной Церкви и в нашей искренней любви к Отечеству нашему. Храни нас всех Господь!»

На Соборной горе была организована работа полевой кухни, предоставленной Главным Управлением МЧС по Смоленской области.

Одигитриевские торжества в Смоленске продолжились после богослужения. По окончании Литургии вниманию смолян и гостей города была представлена литературно-музыкальная постановка «Хранитель Церкви Русской», посвященная 100-летию блаженной кончины святителя Тихона. Программа концерта представляет собой художественную обработку свидетельств современников, текстов рассекреченных документов, выдержек из газет, стенографических записей судебных заседаний и посланий самого святителя Тихона.

Перед зрителями выступили: Смоленский русский народный оркестр имени В.П. Дубровского (художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный деятель искусств АР Крым Игорь Каждан); камерный оркестр Смоленской филармонии (художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный деятель искусств АР Крым Игорь Каждан); архиерейский хор Смоленской епархии (регент — Елена Фролова); ансамбль народной песни «Славяне» (художественный руководитель — Татьяна Бородина); артисты Смоленского государственного академического драматического театра имени А.С. Грибоедова Максим Туранцев и Сергей Тюмин.

Вечером того же дня в Успенском кафедральном соборе Смоленска клирики кафедрального храма совершили акафист у мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. В завершение богослужения состоялись торжественные проводы ковчега с мощами святителя, в которых принял участие митрополит Смоленский Исидор.