﻿Смоленщина присоединилась к Неделе профилактики сердечно-сосудистых заболеваний



Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, приуроченной к Международному дню здорового сердца — 11 августа.

Медицинское сообщество подчеркивает значимость здорового образа жизни для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. К основным факторам риска относят наследственную предрасположенность, курение, чрезмерное употребление алкоголя, низкий уровень физической активности, лишний вес и сахарный диабет.

Важно регулярно контролировать ключевые показатели здоровья: индекс массы тела, артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови. Также важнейшим аспектом профилактики заболеваний является грамотное питание: рацион должен быть разнообразным и сбалансированным, обеспечивая потребности организма в энергии. Диетологи утверждают, что сокращение потребления соли позволит уменьшить риск атеросклероза на 20%, а ежедневное употребление овощей и фруктов снижает вероятность инсульта на 11%. Кроме того, физическая активность защищает сердце, снижая риск ранней смерти на 40%.

Важно помнить, что своевременное обращение к специалистам и выполнение врачебных рекомендаций играет важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.