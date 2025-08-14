В Смоленской области подвели итоги V Форума «Сильные идеи для нового времени»

Два проекта вошли в топ-1000 и один в ТОП-300

В Смоленске состоялась региональная сессия по подведению итогов участия Смоленской области в V Форуме «Сильные идеи для нового времени». Мероприятие прошло под председательством заместителя Председателя Правительства Смоленской области Алексея Стрельцова на базе площадки «Точка кипения» Смоленского государственного университета.

Всего на Форум смоляне заявили 103 уникальные инициативы, из которых 58 относятся к социальному направлению. Три проекта получили высокую оценку экспертного сообщества Форума, два из них вошли в ТОП-1000 лучших идей России.

В ТОП-1000 включены:

• Фестиваль молодых учителей «Созвездие Пеликана», способствующий обмену опытом между педагогами России и Беларуси, а также внедрению новых образовательных методик и технологий. Его автор — Евгений Захаренков. Фестиваль уже проводился ранее при поддержке Фонда Президентских грантов.

• Проект «Цифровой водоканал для малых городов», направленный на создание современных систем водоснабжения и водоотведения в небольших населенных пунктах России, автором которого является Дмитрий Назаров. Отмечается, что этот проект уже успешно реализован в городе Ярцево.

Впервые в истории Форума в ТОП-300 вошла смоленская инициатива – проект «Мама в курсе», разработанный Алексеем Масляным совместно с Александром Мосейкиным.

«Основная задача проекта — помощь будущим и настоящим родителям в вопросах здоровья и ухода за малышом, ведь рождение ребенка – самое важное и ответственное событие в каждой семье», – пояснила региональный сервисный уполномоченный Национальной социальной инициативы (НСИ) в Смоленской области Татьяна Шубина.

Программа внедряется в работу с беременными в перинатальном центре и женских консультациях, а также в рамках сотрудничества со студенческими сообществами. В частности, проводятся мастер-классы при участии студентов-ординаторов Смоленского государственного медицинского университета.

«Участие смолян в таком значимом мероприятии демонстрирует высокий уровень гражданской активности жителей нашего региона. Важно, что проекты региона получили высокую оценку на федеральном уровне. Участие в подобных мероприятиях – отличная возможность обменяться опытом, найти единомышленников и партнеров, получить поддержку», – отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

В работе региональной сессии приняли участие представители исполнительных органов власти, бизнеса и общественности. В ходе мероприятия были представлены лучшие идеи и обсуждены механизмы их поддержки и реализации. По итогам презентаций были сформированы конкретные рекомендации и назначены кураторы от исполнительных органов для дальнейшей работы над проектами.