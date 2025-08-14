Как социальный контракт помогает смолянам в открытии своего дела

21-летний Захар Ходыкин, мастер спорта по стритлифтингу, реализовал свою мечту — открыл современный тренажерный зал в Рославле. Начальное финансирование в размере 700 тысяч рублей он получил по программе социального контракта.

Соцконтракт – это помощь от государства для тех, кто хочет открыть свое дело, но не имеет стартового капитала. Программа действует в Смоленской области с 2021 года и уже помогла сотням людей. Получить поддержку могут малоимущие граждане и семьи, чей доход на человека не превышает 17 556 рублей в месяц. Особый приоритет – у многодетных семей, участников СВО и их близких.

Средства можно направить на развитие бизнеса (до 350 000 рублей), ведение личного подсобного хозяйства (до 200 000 рублей), получить дополнительную региональную выплату – как Захар, который смог увеличить сумму до 700 000 рублей. Для оформления соцконтракта можно обратиться в соцзащиту, МФЦ или подать заявление онлайн через портал госуслуг.

Захар – мастер спорта по стритлифтингу, с 15 лет посвятивший себя тренировкам. На полученные средства он приобрел профессиональные тренажеры: раму для приседаний, беговую дорожку, гантели и многое другое.

«Спорт научил меня не сдаваться. Соцконтракт дал возможность доказать, что я могу не только побеждать сам, но и помогать побеждать другим!»,

– говорит Захар.

Теперь в городе есть современное пространство для тренировок, где смоляне могут заниматься кроссфитом, силовой подготовкой, йогой и другими направлениями. Спортзал уже открыт и ждет посетителей по адресу: (https://vk.com/zapal_roslavl?from=groups) Рославль, ул. Урицкого, 14В.

«Для предпринимателей мы предоставляем различные меры поддержки: сохраняем льготные налоговые ставки для важных видов деятельности, продлеваем «налоговые каникулы» для новых индивидуальных предпринимателей и внедряем дополнительные финансовые и консультационные инструменты. Важно, чтобы каждый, кто готов развивать свое дело, имел возможность уверенного старта и роста»,

— отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин (https://t.me/anohin67).