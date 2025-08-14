Лето с пользой

В летнем оздоровительном центре «Ласточка» Дорогобужского района прошёл квест-путешествие по миру целевого образования: учебные учреждения нескольких районов провели мастер-классы – от сварочного мастерства до парикмахерского дела.

Сафоновский центр занятости населения агитировал ребят совершить первые шаги в самостоятельную жизнь и задуматься о временной подработке на лето.

Индустриально-технологический техникум продемонстрировал навыки своих выпускников в сварочном мастерстве и парикмахерском искусстве: девочки научили юных зрителей пользоваться термозащитой для волос и плести роскошную вывернутую косу, а будущие мастера показали принцип работы на сварочном станке и даже пригласили ребят попытать свои силы в работе с металлами.