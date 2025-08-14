Правила безопасности в лесу

Лес — это не только популярное место отдыха, но и место, где всегда нужно проявлять повышенную бдительность и внимательность в любое время года.

Согласно статистике — свыше 70% лиц, как правило, пропадают именно в лесном массиве.

О том, как вести себя в лесу, что обязательно нужно взять с собой при походе за грибами и на прогулку, а также как правильно пользоваться компасом и ориентирами — в методических материалах, подготовленных при участии команды ПСО «Сальвар».