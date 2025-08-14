Смоленский тренер вышла в полуфинал всероссийского проекта «СпортТрек»

На этот раз хорошие новости пришли из сферы спорта — тренер из Смоленской области Наталья Данилкина стала полуфиналисткой престижного всероссийского конкурса «СпортТрек». Среди почти 2000 участников со всей страны она вошла в число 300 лучших специалистов, что не только подтверждает её высокий профессионализм, но и демонстрирует общий рост уровня подготовки тренеров в нашем регионе.

Эти успехи становятся особенно значимыми на фоне общего развития спортивного движения в области. Только за последний год количество смолян, регулярно занимающихся физкультурой, увеличилось на 17 тысяч человек. Сегодня активный образ жизни ведут 435 тысяч жителей области — это больше половины населения! Такой прогресс стал возможен благодаря системной работе по созданию условий для занятий спортом.

Особую роль в этом играет постоянное развитие спортивной инфраструктуры. Как сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин, обеспеченность региона спортивными объектами за последнее время выросла до 78%. Это означает, что у ещё большего числа жителей появилась возможность заниматься спортом в комфортных современных условиях, что, безусловно, способствует появлению новых талантливых специалистов, таких как Наталья Данилкина.