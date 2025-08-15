Квартиры медикам

Медицинские работники Сафоновского муниципального округа из числа участников программы «Земский доктор» стали обладателями новых квартир. В числе счастливчиков – врач-стоматолог Андрей СТРУНОВ и врач-педиатр Ксения СТОЯН.

После армии доктор Струнов работал в Смоленске, а потом переехал и трудоустроился в нашей стоматологической поликлинике. О программе «Земский доктор» узнал от руководства, которое помогло в оформлении документов. В рамках данной программы он также получил единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.

Ксения Стоян вернулась в родной город после окончания ординатуры вместе с мужем. О программе «Земский доктор» узнала, завершая учебу в университете.

Медицинские специалисты будут проживать в предоставленных им жилых помещениях на основании договоров найма служебного жилья.