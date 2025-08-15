﻿В Смоленске построят роботизированный производственный комплекс

Научно-производственное предприятие «Грань» начинает строительство в Смоленске роботизированного производственного комплекса. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Комплекс будет запущен в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года. Объём инвестиций на первом этапе составит около 300 миллионов рублей.

Компания более 20 лет производит компоненты для различных отраслей промышленности. Строительство нового комплекса позволит увеличить производственную мощность и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Завершение строительства запланировано на 2027 год.

«Мы будем поддерживать инновационное предприятие, деятельность которого способствует укреплению и развитию экономического потенциала региона», – заявил Василий Анохин.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Строительство роботизированных производств в российской промышленности в настоящее время приобретает особую актуальность. Как отметил в феврале 2025 года Президент России Владимир Путин, в вопросе о количестве роботов на заводах России «нам есть над чем работать. Мировые лидеры, а мировым лидером номер один является на сегодняшний день Южная Корея, у них на 10 тысяч работающих — одна тысяча роботов, а у нас 10 роботов на тысячу работающих. Точно совершенно есть над чем работать», И в других странах-лидерах роботизация достигла серьёзного уровня: так, в Японии уже 399 роботов на тысячу работающих, в Германии — 397 роботов. И уровень роботизации и автоматизации российского производства на фоне этих стран выглядит очень низким, его необходимо наращивать в целях поддержания конкурентоспособности промышленности и достижения целей импортозамещения и технологического суверенитета.

У некоторых российских предприятий уровень роботизации существенно выше среднероссийского — например, у “КАМАЗА” 60 роботов на тысячу работающих. Например, на новом заводе “КАМАЗА” по производству унифицированных каркасов кабин уровень роботизации доходит до 80%, а в проекте используются 117 промышленных роботов. Однако роботизированных производств в Росси всё ещё недостаточно, поэтому очень важно поддерживать предприятия, готовые реализовывать такие проекты.

Ратуш Юрий Павлович

Студент СФ РАНХиГС, волонтёр.

Ну что же, как я неоднократно упоминал ранее, Смоленщина уверенно развивает свой экономический потенциал, и уверен, это только начало. Дальше будет больше!

Совсем недавно в Смоленске началось строительство логистического центра «Wildberries», Смоленск стал одним из ведущих производителей льна, развивается сотрудничество с Республикой Беларусь… Теперь и научно-производственное предприятие «Грань» начинает строительство в Смоленске роботизированного производственного комплекса.

Я искренне рад тому, что мой прогноз на стремительное развитие региона осуществляется, уверен, Смоленск — перспективное будущее России!

Бабурченков Виталий Сергеевич

Советник ректората СмолГУ, лектор общества «Знание»

Строительство роботизированного производственного комплекса в Смоленске — это не только значимое событие для промышленности региона, но и серьёзная возможность для интеграции науки, образования и бизнеса. Современное высокотехнологичное производство невозможно без постоянного притока квалифицированных кадров, инженерных компетенций и научного сопровождения.

Для высшей школы такие проекты становятся реальной платформой для подготовки студентов в условиях, максимально приближенных к производственным, а также для совместных исследовательских разработок. Это прямой путь к формированию устойчивой инновационной экосистемы в регионе, где университеты, предприятия и власти работают как единая команда.

В перспективе подобные инициативы позволяют удерживать талантливую молодёжь в регионе, обеспечивать промышленность специалистами нового поколения и повышать конкурентоспособность Смоленской области на карте высокотехнологичных центров России.