Правда о малине

Председатель клуба садоводов-любителей «Росток» Татьяна АЗАРЕНКОВА охотно поделилась правилами ухода за садовой малиной.

Летняя обрезка – не просто косметическая процедура, а настоящая перезагрузка растения. Представьте, что отплодоносившие побеги – это батарейки, которые разрядились, но продолжают тянуть энергию из системы. Удаляя их, вы перенаправляете все ресурсы растения на формирование сильных новых побегов и закладку плодовых почек.

Важное правило обрезки малины – своевременность. Как только собрали последнюю ягоду, берите секатор и вперёд. У растения должно быть время восстановиться и подготовиться к зиме.

Третий шаг – формирование продуктивного куста из однолетних побегов. Загущенная малина даст много мелких ягод. На погонный метр ряда достаточно оставить 6–8 самых сильных побегов, остальные – под нож.

И ещё один секрет. Чтобы побеги малины не были слишком длинными, я их прищипываю в июне. Тогда к концу сезона веточка раздвоится и на будущий год даст в два раза больше вкусных ягод.

