Губернатор Василий Анохин выделил лидеров по темпам уборки урожая

Погода в этом году диктует аграриям свои условия, и каждый час без дождя нужно использовать с максимальной пользой. Уборочная кампания в сельхозпредприятиях идет в усиленном режиме. Уже собрана четверть от запланированного урожая зерновых культур, а всего предстоит убрать их с площади почти 150 тысяч гектаров. Лидеры по темпам уборки — Сычевский и Починковский муниципальные округа.

На данный момент намолочено почти 129 тысяч тонн зерна — это 30% от запланированного объема. Всего в планах — 390 тысяч тонн. Большую часть урожая составляет пшеница, также идет сбор ячменя. Помимо этого, убрано 11 тыс. га рапсовых полей, предстоит еще 21 тыс. га. Льна-долгунца — 3,8 тыс. га, или 52%. Параллельно с уборкой продолжается заготовка кормов. В сентябре аграрии приступят к сбору кукурузы.

– Президент России Владимир Владимирович Путин (https://t.me/news_kremlin) ставит задачи по обеспечению продовольственной безопасности и развитию агропромышленного производства. Для этого мы продолжаем системно поддерживать сельхозпроизводителей региона. В этом году на поддержку растениеводства выделено более 380 миллионов рублей, а на модернизацию сельскохозяйственных производств — более 200 миллионов рублей. Общая сумма поддержки, включающая гранты и субсидии, в 2025 году составит больше 1,3 млрд рублей, – сказал Губернатор Василий Анохин.