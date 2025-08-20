Губернатор Василий Анохин и правительство Смоленской области теперь в MAX

Мы продолжаем быть на связи с вами в удобных форматах. Теперь у правительства Смоленской области есть официальный канал в новом удобном российском мессенджере MAX, который стремительно набирает популярность.

К мессенджеру присоединился и губернатор Василий Анохин. Он также создал свой официальный канал в MAX, в котором будет делиться с жителями важными решениями и планами развития области.

Почему MAX — это удобно?

Платформа разработана с учётом любых условий использования. Даже при слабом интернете и на не самых мощных устройствах вы сможете получать важную информацию и оставаться на связи с регионом.

Оставайтесь на связи с регионом в MAX!

Канал Василия Анохина: https://max.ru/anohin67

Канал Правительства: https://max.ru/region67