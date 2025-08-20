МедиаПоле

В период с 1 по 3 сентября и с 6 по 8 сентября 2025 года на базе Центр аграрного лидерства «Молодежная станица «Дон» (далее — Центр) запланировано проведение двух образовательных заездов межрегиональной медиашколы «МедиаПоля» (далее — Программа).

Программа направлена на обучение молодежи созданию качественного контента о жизни на селе, формирование позитивного медийного образа сельских муниципальных образований, а также продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей через современные инструменты.

Программа предназначена для молодых журналистов, блогеров, пресс-секретарей организаций и предприятий аграрной сферы, студентов аграрных и медиа-направлений, фермеров, представителей креативных индустрий, цифровых волонтеров, активистов молодежных организаций.

Регистрация доступна в федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодежь России» до 20 августа 2025 года включительно по ссылке: myrosmol.ru/events/78bad931-8462-434c-b94e5814566334d8?clckid=25 2a9f7e.

Принять участие в Программе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно.

Место проведения мероприятия: г. Ростов-на-Дону, ул. Нижнебульварная, д. 6, Региональный молодежный центр «#ДонМолодой».

Дополнительно сообщаем, что транспортные расходы до места проведения Программы и обратно осуществляются за счет направляющей стороны, проживание, питание участников и образовательная программа — за счет принимающей стороны.